Глава МИД Турции приедет с визитом во Львов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7-8 октября посетит с рабочим визитом Львов по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Об этом "Европейской правде" сообщили в преслужби МИД.

Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии проведут Девятое заседание Совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

"Министры уделят приоритетное внимание ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и подготовке к заседанию в этому году в Анкаре украинско-турецкой "Квадриги" - консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции", - говорится в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках Крымской платформы, а также состояние выполнения договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне и перспективы украинского-турецкого сотрудничества на ключевых направлениях.

Во время визита главы МИД откроют украинский-турецкий бизнес-форум.

8 октября Кулеба и Чавушоглу посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".

Во время пребывания во Львове министры возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни во Львове и почтят память украинских воинов, отдавших жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Министры отдельно посетят мемориал турецким воинам, погибшим во время Первой мировой войны в селе Лопушня Ивано-Франковской области.

Напомним, в августе Чавушоглу приезжал в Киев на саммит Крымской платформы и заявил, что единственным возможным способом деоккупации Крыму является дипломатический путь.