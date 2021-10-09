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Укр / Рус

Сенсация на выборах в Чехии: власти проиграла, премьером должен стать Фиала

Суббота, 9 октября 2021, 20:09

Подсчет голосов на выборах в Чехии показал поражение правящей партии, либеральные партии сформируют правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов после выборов, состоявшихся 8-9 октября.

Опросы и первые результаты из участков прогнозировали, что первое место займет партия ANO действующего премьера Андрея Бабиша, однако данные из крупных городов, которые в Чехии обычно досчитывают бюллетени позже, изменил победителя.

После подсчета 99,5% голосов первую строчку удерживает блок Spolu, получая 27,72%. Это - праволиберальный союз, уже имеет фракцию в парламенте (контролирует 20% мандатов, сейчас представительство возрастет почти вдвое). Глава этого блока Петр Фиала, скорее всего, станет премьером.

На втором месте действующая партия власти ANO с 27,2%, и отрыв от победителя растет.

Третье место занимает еще один либеральный блок - Партия Пиратов и STAN, с результатом в 15,54%. На четвертом - ультранацоиналисты и правые из партии "Свобода и прямая демекратия". Сенсацией этих выборов стало то, что они, вопреки прогнозам, приняли менее 10%, а именно 9,59% голосов.

Все остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер. Это означает, что за пределами парламента впервые в истории современной Чехии остается коммунистическая партия (4,61%). Всего в парламент не попала ни одна левая партия.

При этих результатах выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые получат 108 голосов (всего в парламенте 200 мест). Пост премьера скорее всего займет Петр Фиала.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Является ли Чехия пророссийской?", которое объясняет отношение Чехии к нашему государству.

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Чехия
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