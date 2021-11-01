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Укр / Рус

В Финляндии хотят сделать военный призыв обязательным для женщин

Понедельник, 1 ноября 2021, 10:53

В парламенте Финляндии предложили сделать военный призыв обязательным для женщин, при этом военная служба обязательной не будет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Парламентская комиссия, завершившая работу на прошлой неделе, предложила сделать призыв обязательным для женщин. При этом обязательный призыв не означает обязательную армейскую службу для женщин.

Комиссия считает, что это шаг на пути к уменьшению гендерного неравенства, который поможет проверить ситуацию целой возрастной группы: в частности, их здоровье, образование, трудовые перспективы и психологическое состояние.

Неявку на призыв предлагают наказывать штрафом.

Министерство обороны считает, что обязательный призыв для всех поможет повысить популярность армейской службы среди женщин. В этом году более 1600 женщин выбрали добровольную службу в армии.

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Финляндия
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