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Ryanair впервые за время пандемии сообщил о прибыли

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:59

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair впервые за время пандемии сообщила о квартальной прибыли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

С июля по сентябрь авиакомпания получила чистую прибыль в размере 225 миллионов евро.

Авиакомпания зафиксировала прибыль в первый раз с конца 2019 года.

Руководитель Ryanair Майкл О'Лири назвал оставшийся до конца марта финансовый год сложным: "Зима будет тяжелой".

Крупнейший европейский лоукост-перевозчик использовал свою низшую ценовую базу и финансовое влияние на расширение в регионе во время пандемии.

Хотя мощности превысят уровень 2019 года следующей весной, это повредит доходности, поскольку Ryanair вытесняет конкурентов более низкими ценами на билеты.

По словам О'Лири, в рождественский сезон количество бронирований билетов для посещения друзей и семьи должно значительно увеличиться.

Теперь перевозчик ожидает перевезти до 103 миллиона пассажиров в этом году после того, как ранее прогнозировали не более 100 миллионов.

В целом Ryanair ожидает сообщить об убытках за весь год в размере от 100 до 200 миллионов евро.

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