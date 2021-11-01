Зеленский обсудил Донбасс и энергетику с Меркель
Президент Владимир Зеленский в Глазго встретился с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства рассказал в Twitter
"В ходе встречи у Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - отметил Зеленский.
Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин 🇺🇦 та 🇩🇪. pic.twitter.com/4aVtjW9cRx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021
Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до последнего дня пребывания в должности.
Кроме того, по словам Фельдгузен, Германия рассмотрит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям.