Google проиграл Еврокомиссии дело о штрафе в 2,42 млрд евро

Суд общей юрисдикции Европейского Союза (General Court) отклонил апелляцию Google на штраф в 2,4 млрд евро, который Брюссель наложил на интернет-гиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Об этом в среду сообщила пресс-служба суда, пишет "Европейская правда".

"Суд в целом отклоняет иск Google против решения комиссии, установившей, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением, отдав предпочтение собственному сервису сравнения покупок конкурирующим сервисам. Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в размере 2,42 миллиарда евро", - сказано в сообщении.

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Еврокомиссия оштрафовала американскую интернет-компанию в июне 2017 года. Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или уплатить штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного оборота компании Alphabet, материнской компании Google.

Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии в сентябре 2017 года.

В своей апелляции Google и ее материнская компания Alphabet утверждали, что ЕС по делу о поисковике "ошибся с законом, фактами и экономикой".

Суд заявил, что, отдав предпочтение собственному сервису Google Shopping конкурентам в своем рейтинге результатов поиска и позиционирования, Google отказался от конкуренции по существу.

Он отверг аргумент Google о том, что большие интернет-магазины имеют свои собственные интернет-сайты, заявив, что "эти платформы не находятся на одном рынке", на котором пользователи сравнивают покупки.

Это дело является одним из трех против интернет-гиганта поисковиков, который сейчас проходит через затяжную систему апелляций ЕС. На 2017 год размер штрафа был самым большим в Евросоюзе. Но позже его превысил штраф в размере 4,3 миллиарда евро против Google за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Однако по делу о сервисе сравнения покупок точка не поставлена ​​до конца. Google еще может обратиться в высшую судебную инстанцию ​​ЕС, Европейский Суд (European Court of Justice), чтобы он вынес окончательное решение.