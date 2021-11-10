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В Польше ждут очередного наплыва "нелегалов Лукашенко" к границе

Среда, 10 ноября 2021, 13:58

В Польше ожидают прибытия новых групп мигрантов к ее границе с Беларусью, заявляя, что сейчас они готовят к отправке из Минска.

Об этом рассказал в среду представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Radio Plus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat news.

Жарина спросили о ситуации у пограничного перехода в Кузнице, где с начала недели собралась большая группа мигрантов.

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По его словам, ситуация там динамичная, и мигранты поделены на группы, которые, по его мнению, будут использованы для растяжения кризиса вдоль границы.

"Мы также знаем и ожидаем очередной наплыв готовящихся в Минске групп для дальнейшего продвижения на запад. Мы ожидаем, что в ближайшие дни или часы эта группа мигрантов будет становиться все больше", - сказал Жарин.

"Мы имеем дело с обострением проблемы, с гораздо более серьезными проблемами в ближайшие дни", - добавил он.

По его словам, по оценкам польских служб, в настоящее время в Беларуси находится от 10 до 15 тысяч мигрантов, прибывших в страну через минский аэропорт в последние месяцы.

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"Мы ожидаем, что одной из тактик может быть разделение этих мигрантов на разные группы с целью организации попыток массового въезда на территорию Польши в разных местах", - добавил Жарин.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами
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