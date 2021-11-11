Саакашвили готов прекратить голодовку, но с условием

Бывший президент Грузии и украинский гражданин Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Об этом он сообщил в письме своим сторонникам в четверг, текст письма приводит грузинский оппозиционный телеканал Mtavari.

В письме Саакашвили отметил, что его голодовка уже становится орудием россиян и нынешней власти, но "не против него, а против его страны".

Он пишет, что решил прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека, а также западных партнеров, и прекратить голодовку. Однако Саакашвили пообещал сделать это только в случае его перевода в гражданскую больницу.

"Прекращение этой голодовки имеет условие: процесс реабилитации после голодовки намного сложнее, чем процесс управления им. И в Глданской больнице нет ни технологического оборудования, ни квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, для меня немыслимо доверять сотрудникам учреждения, которые пытали меня, а также после видеозаписи их насилия сегодня...

Я также считаю, что Горийский госпиталь представляет самую большую угрозу, поскольку российские оккупационные войска и подразделения спецназа находятся в нескольких километрах от этого госпиталя", - пишет Саакашвили.

Он попросил консилиум врачей в составе "исключительно профессионалов" решить, какие многофункциональные и высокотехнологичные клиники и на каких условиях будут предоставлены ему в процессе реабилитации после голодовки.

"В этой ситуации, как только это решение будет принято и меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - заявил Саакашвили.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о применении временных мер по отношению к нему, а также призвал политика прекратить голодовку.

8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На следующий день прозвучал целый ряд заявлений западных дипломатов с аналогичными требованиями в адрес Тбилиси.

Читайте также: Дорогой Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад по делу Саакашвили