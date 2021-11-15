Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше на границе с Беларусью задержали сотрудников Russia Today

Понедельник, 15 ноября 2021, 12:22

В Польше у границы с Беларусью, где действует чрезвычайное положение, задержаны двое сотрудников французской редакции российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).

Об этом сообщают ряд польских и российских СМИ, приводя заявление представителя полиции Подляского воеводства Томаша Крупы. RT также опубликовала заявление о задержании своих коллег.

Как отмечает TVP, полиция утром 15 ноября задержала двух человек вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны, в зоне, на которую распространяется чрезвычайное положение.

Читайте также
ЕС одобрил санкционный режим против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса

Они оказались сотрудниками RT France и объяснили, что прибыли делать репортаж. В то же время они не имели необходимого разрешения от пограничной службы, что требуется для пребывания в зоне действия чрезвычайного положения, в том числе для всех граждан Польши, которые не проживают и не работают в этих населенных пунктах и ​​не являются представителями государственных служб.

Как пишет TVP, в сентябре из-за пребывания в зоне чрезвычайного положения имели проблемы два журналиста польского Onet, а в начале октября - три журналиста ARTE TV.

Напомним, чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах Польши действует со 2 сентября в связи с искусственным миграционным кризисом, спровоцированным Александром Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Россия шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

ВТО создает правила для электронной торговли: чего ждать украинскому бизнесу

В случае принятия соглашения ВТО об электронной коммерции, Украина возьмет на себя много очень амбициозных обязательств, часто даже не отраженных в законодательстве.
15 ноября 2021 — Леонила Гугля, Анжела Махинова

Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение eSignature

Многие страны стремятся к взаимному признанию электронных подписей со странами ЕС. Украина может стать первой. Почему это так важно? (укр.)
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Чуть менее пророссийская: кто во Франции разрушает стереотипы в отношении Украины и РФ

Франция традиционно считается скептично настроенной к европейским перспективам Украины и дружественной к РФ. Однако ситуация постепенно меняется.
12 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда