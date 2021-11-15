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Греция возобновит попытки вернуть из Британии мраморы Парфенона

Понедельник, 15 ноября 2021, 14:57

Греция возобновляет попытки возвращения из Британского музея древних скульптур, изъятых из Парфенона в Афинах более 200 лет назад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Представитель правительства Греции Яннис Ойконому заявил, что этот вопрос будет поднят на запланированной во вторник встрече в Лондоне между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Так называемые мраморы Парфенона – это мраморные барельефы, когда-то украшавшие античный храм. На них изображен бой греков с кентаврами. Мраморы вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, в 1816 году и продавший Британскому музею. Сейчас они являются одной из известнейших его экспозиций.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции достопримечательности, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мраморы были вывезены с разрешения Порты, власти Османской империи, в то время контролировавшей территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос через посредничество ЮНЕСКО, Британский музей не соглашается.

"Обязательство вернуть скульптуры Парфенона полностью возложено на правительство Соединенного Королевства", – сказал Ойконому. Он добавил, что просьба Греции по поводу межправительственных переговоров по этому поводу была поддержана культурным агентством ООН ЮНЕСКО.

В Греции заявили, что новый музей Акрополя, открытый в 2009 году, будет использован для экспонирования скульптур, если они будут возвращены.

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Греция Великобритания
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