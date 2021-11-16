Премьер Британии предупредил Европу: придется выбирать между газом из РФ и защитой Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил европейские страны, что скоро придется выбирать между покупкой все большего количества энергоносителей из России или поддержкой Украины, мира и стабильности.

Об этом он заявил во время речи на банкете лорда-мэра в Лондоне, опубликованной правительственным офисом, сообщает "Европейская правда"

"Я надеюсь, что другие европейские страны смогут осознать, что в скором времени появится выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в новые гигантские трубопроводы и защитой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности", — сказал Джонсон.

Он заявил, что некоторые страны просто не собираются эволюционировать в свободную рыночную демократию, и это необходимо четко осознавать.

Джонсон отметил, что Запад поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины не потому, что хочет стать врагом России, а потому что предан ценностям демократии и свободы.

"И когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с искусственным кризисом на их границе с Беларусью, мы быстро ответили", – добавил премьер.

Напомним, германский регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Впрочем, сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз.

Детальнее о последствиях кризиса читайте в статье "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"