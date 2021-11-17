Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море
Британский истребитель F-35 упал в море в ходе плановой операции в Средиземном море.
Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел в 10:00 по Гринвичу над международными водами.
Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth, начато расследование.
В Минобороны заявили, что давать комментарии в ходе расследования было бы неуместно.
Пока неизвестно, нашли ли обломки истребителя. Вероятно, расследование будет сосредоточено на потенциальной технической или человеческой ошибке.
На авианосце размещены восемь истребителей F-35 Великобритании и 12 морской пехоты США.
Сверхзвуковые истребители F-35 базируются на базе RAF Marham в Норфолке.
Это впервые Британия потеряла один из невидимых самолетов пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.