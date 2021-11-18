Путин: Франция и Германия потакают курсу Киева на демонтаж "Минска"

Президент РФ Владимир Путин обвинил Францию ​​и Германию в том, что они потакают попыткам Киева демонтировать Минские договоренности.

Об этом Путин сказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг, цитирует его российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"На словах наши партнеры относительно "нормандского квартета" - ФРГ, Франция - не отрицают значение Минских соглашений... Но на самом деле, к сожалению, к сожалению, (Берлин и Париж - Ред.) потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - заявил российский президент.

Читайте также Меркель в разговоре с Путиным пожаловалась на Лукашенко и напомнила о "Нормандии"

Однако Путин отметил, что посреднические усилия в контактной группе и в Нормандском формате важно продолжать, поскольку других международных механизмов урегулирования конфликта не существует.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет целью "добить" Нормандский формат.

О том, что это значит для Украины - смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: