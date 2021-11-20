Как Путин обманул Меркель

С середины лета офис президента Украины очень настойчиво продвигал мнение о том, что Нормандский саммит – то есть встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России – должен состояться очень скоро.

Только узкий круг знал, что эти заявления были согласованы с Берлином, и даже были необходимы Берлину.

Почему в итоге они стали частью многослойной игры, в которой выиграла именно Украина в деталях объясняет редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко Из России без любви. Как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель.

Те, кто в деталях следит за немецко-украинскими отношениями, наверняка помнят как минимум странный, а на самом деле даже возмутительный визит Меркель в Киев в конце августа.

Канцлер Германии приехала в Украину с однодневным визитом 22 августа, в воскресенье. Она встретилась с Зеленским, получила от него орден Свободы и улетела домой.

И показательное игнорирование "Крымской платформы", заседание которой проходило на следующий день, и переговоры в Москве за два дня до визита в Киев - давали достаточно оснований возмущаться ее отношением к Украине.

Но еще более странная ситуация, если учесть, что изначально Меркель планировала принять участие в "Крымской платформе" и подтвердить таким образом итог своей многолетней поддержки целостности Украины. От двух не связанных друг с другом источников ЕП узнала, что в начале года, во время переговоров с Киевом по "Крымской платформе", в графике канцлера даже зарезервировали 23 августа для этого визита.

Однако потом что-то пошло не так.

По всем признакам, это изменение произошло именно из-за "Нормандии". Причем отказ Меркель привел к другим изменениям: это стало определяющим для отказа также со стороны французского президента Макрона.

Во время комментирования "слива" российским МИД закрытой переписки министра Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и Гайко Маасом канцлер Германии сообщила важную деталь.

Меркель, в частности, раскрыла факт своей просьбы в адрес Путина провести встречу в Нормандском формате, пока она остается канцлером.

Действительно, идея о саммите "нормандской четверки" принадлежит лично Меркель. Похоже, что именно для дополнительных аргументов в пользу саммита канцлер переиграла график, отказалась от участия в Крымской платформе и т.д. и получила от своего товарища Владимира заверение, которое она считала достаточным для того, чтобы надеяться на саммит.

Почему эта история стала стратегическим поражением не только Путина, но и лично Меркель читайте в аналитике Сергея Сидоренко Из России без любви. Как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель.