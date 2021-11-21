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Укр / Рус

В Британии исключают обязательную вакцинацию от Covid-19 для всего населения

Воскресенье, 21 ноября 2021, 17:23

Министр здравоохранения Британии Саджид Джевид сказал, что в правительстве "вряд ли когда-либо будут рассматривать" введение всеобщего обязательства вакцинироваться от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

"Австрия и другие страны могут решать, что им делать… Мы видим, что, к счастью, хотя у нас и есть те, кто сомневается по поводу вакцин - их гораздо меньше, чем во многих странах", - отметил министр.

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Он сказал, что, по его убеждению, вакцинация всегда должна быть добровольным выбором человека, и если люди сомневаются - их нужно информировать и поощрять.

"Что касается обязательной вакцинации всего населения – не думаю, что мы когда-нибудь будем рассматривать такой шаг", - отметил Саджид Джевид.

Напомним, на этой неделе Австрия стала первой страной в Европе, которая анонсировала обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения с 1 февраля 2022 года.

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Великобритания Коронавирус Вакцины
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