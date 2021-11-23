Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" просит у правительства деньги для выплаты долга "Газпрому"

Компания "Молдовагаз", фактически контролируемая российским "Газпромом", просит у правительства Молдовы более 1 млрд леев для выплаты долга "Газпрому" за поставленный газ в октябре-ноябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что необходимая сумма превышает 1 млрд леев.

По его словам, причиной неуплаты "Газпрому" стало то, что "Молдовагаз" покупал газ за 800 долларов за тысячу кубометров, а тарифы для потребителей оставались на уровне 150 долларов.

"Мы должны либо взять кредит, либо получить финансирование из другого источника, потому попросили помощи у правительства", - заявил Чебан. Он добавил, что в соглашении с "Газпромом" прописано, что молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям должна предоставить средства для оплаты поставок газа в октябре-ноябре.

Он отметил, что риск отключения газа есть, но есть и шансы этого не допустить.

Напомним, 22 ноября в "Газпроме" заявили, что не получили платеж от Молдовы и остановят поставки газа, если деньги не поступят через 48 часов.

29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

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