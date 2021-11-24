Италия готовит локдаун для непривитых и хочет сократить срок действия ковид-сертификата до 9 месяцев

В правительстве Италии подготовили новое постановление о карантинных ограничениях. По информации итальянских СМИ, документ предусматривает в том числе сокращение срока действия ковид-сертификата о прививках с 12 месяцев до 9.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Corriere della Sera.

Постановление предусматривает, что допуск в ряд заведений оставят возможным только для людей, привитых от коронавируса или недавно переболевших. Сертификат свидетельствует о вакцинации или перенесенной болезни. Таким образом, надеются избежать общего закрытия многих заведений, как во время предыдущих волн эпидемии.

Заведения, на которые ожидаемо распространится новое ограничение – рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты, развлекательные заведения.

Предполагается, что этот "локдаун для непривитых" начнет действовать либо с 29 ноября, либо с 6 декабря.

Также пока не договорились, вступят ли такие правила в силу сразу на всей территории страны, или сначала начнут с регионов, где показатели заражений пересекли определенный порог.

Обсуждается также введение обязательной вакцинации для полиции и учителей.

В постановлении также ожидаемо появится пункт о сокращении срока признания квид-сертификатов о прививках - с 12 месяцев до 9 месяцев. Это может создать проблемы для украинцев, которые ездят в Италию по делам или надеялись на туристическое путешествие – поскольку в Украине вакцинацию усиливающей дозой еще не начинали, а у многих людей, вакцинированных в начале кампании, срок действия сертификата истечет через несколько месяцев.

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