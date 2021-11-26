Италия и Франция подписали "исторический" договор об углубленном сотрудничестве

Франция и Италия в пятницу подвели линию под недавней напряженностью и подписали новый договор, чтобы формализовать свои отношения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги поставили свои подписи под договором в президентском дворце Квиринале.

После этого состоялося авиашоу военно-воздушных сил обеих стран.

На пресс-конференции лидеры двух средиземноморских государств, давно связанные историческими, культурными и языковыми связями, подчеркнули свою близость, а также общую приверженность к проекту ЕС.

Драги назвал это "историческим моментом", который "преследует цель способствовать и ускорить процесс европейской интеграции".

Макрон сказал, что договор "обозначает глубокую дружбу".

"Страны-основатели ЕС... мы защищаем более интегрированную, более демократическую, более суверенную Европу", - добавил он.

Договор был подписан всего за несколько недель до того, как Франция начнет председательство в ЕС.

Так называемый Квиринальский договор широкомасштабен, охватывает экономику и промышленность, культуру и образование, безопасность, трансграничное сотрудничество и внешние дела.

Макрон отметил, что у двух стран были "трудные моменты", вероятно, ссылаясь на дипломатический кризис в начале 2019 года, когда тогдашнее популистское правительство Италии открыто критиковало президента Франции.

В Италии также наблюдается раздражение из-за ощущения, что европейские союзники оставили ее на произвол судьбы противостоять десяткам тысяч мигрантов из Северной Африки, ежегодно прибывающих на ее берега.

Драги сказал, что обе стороны согласились с необходимостью совместной политики ЕС по миграции и предоставлению убежища.

Первоначально договор предусматривался к подписанию в 2017 году, но переговоры остановились в 2018 году, когда к власти в Риме пришло популистское правительство.

Квиринальский договор, созданный по образцу франко-германского пакта 1963 года, приведет к тому, что Париж и Рим будут искать общий язык перед саммитами ЕС, равно как Франция уже координирует ключевые шаги европейской политики с Германией.