Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Италия и Франция подписали "исторический" договор об углубленном сотрудничестве

Пятница, 26 ноября 2021, 15:33

Франция и Италия в пятницу подвели линию под недавней напряженностью и подписали новый договор, чтобы формализовать свои отношения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги поставили свои подписи под договором в президентском дворце Квиринале.

После этого состоялося авиашоу военно-воздушных сил обеих стран.

На пресс-конференции лидеры двух средиземноморских государств, давно связанные историческими, культурными и языковыми связями, подчеркнули свою близость, а также общую приверженность к проекту ЕС.

Драги назвал это "историческим моментом", который "преследует цель способствовать и ускорить процесс европейской интеграции".

Макрон сказал, что договор "обозначает глубокую дружбу".

"Страны-основатели ЕС... мы защищаем более интегрированную, более демократическую, более суверенную Европу", - добавил он.

Договор был подписан всего за несколько недель до того, как Франция начнет председательство в ЕС.

Так называемый Квиринальский договор широкомасштабен, охватывает экономику и промышленность, культуру и образование, безопасность, трансграничное сотрудничество и внешние дела.

Макрон отметил, что у двух стран были "трудные моменты", вероятно, ссылаясь на дипломатический кризис в начале 2019 года, когда тогдашнее популистское правительство Италии открыто критиковало президента Франции.

В Италии также наблюдается раздражение из-за ощущения, что европейские союзники оставили ее на произвол судьбы противостоять десяткам тысяч мигрантов из Северной Африки, ежегодно прибывающих на ее берега.

Драги сказал, что обе стороны согласились с необходимостью совместной политики ЕС по миграции и предоставлению убежища.

Первоначально договор предусматривался к подписанию в 2017 году, но переговоры остановились в 2018 году, когда к власти в Риме пришло популистское правительство.

Квиринальский договор, созданный по образцу франко-германского пакта 1963 года, приведет к тому, что Париж и Рим будут искать общий язык перед саммитами ЕС, равно как Франция уже координирует ключевые шаги европейской политики с Германией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Италия
powered by lun.ua

Статьи

Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную вакцинацию

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию. Как это будет работать и не будет ли нарушать права человека? (укр.)
26 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

Каким будет новое немецкое правительство и каких сюрпризов от него нужно ждать? В значительной мере это зависит от уровня "автономности", который получат новые министры (укр.)
25 ноября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Польша упрощает трудоустройство иностранцев: что изменится для граждан Украины

Польша упрощает правила трудоустройства для иностранцев. Какие изменения приготовили польские власти и что они означают для граждан Украины? (укр.)
25 ноября 2021 — Мария Кузенко, EWL Group