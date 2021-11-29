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Укр / Рус

Генсек НАТО предупредил РФ о последствиях в случае агрессии против Украины

Понедельник, 29 ноября 2021, 18:38

Россию ожидают значительные последствия и в экономической, и в политической сфере, если она решится на агрессивные действия против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Уже во второй раз в этом году Россия проводит необычную концентрацию сил у границ Украины. Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, вооруженные подразделения, дроны и десятки тысяч военных. Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Я вижу политические и экономические последствия для России ", – сказал Столтенберг.

По его словам, такая концентрация российских военных не была спровоцирована чем-то и непонятна и повышает риск неправильного восприятия ситуации.

Столтенберг в очередной раз призвал Россию продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.

В Риге 30 ноября и 1 декабря состоится министерская встреча НАТО, в которой примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

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