В Эстонии гражданин Украины приговорен к 7 годам тюрьмы за убийство соотечественника

В Эстонии Харьюский уездный суд признал 35-летнего гражданина Украины виновным в убийстве своего соотечественника в Палдиски и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то срок наказания был уменьшен на треть. Теперь он будет составлять почти 7 лет тюремного заключения.

После отбывания наказания украинца депортируют из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.

В целом суд назначил гражданину Украины то наказание, на котором настаивала прокурор Наталья Мийлвее.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано в окружном суде.

По версии следствия, 29 марта этого года в квартире одного из домов на улице Рае в Палдиски произошел конфликт между проживавшими в ней украинскими рабочими. Ссоре, завершившейся трагедией, предшествовало совместное распитие алкогольных напитков.

Мужчина во время ссоры ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм.

"Третий мужчина, находившийся в квартире, позвонил по телефону службы экстренной помощи, и сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нападающего по подозрению в совершении преступления", - отметили в прокуратуре.