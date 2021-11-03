Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Эстонии гражданин Украины приговорен к 7 годам тюрьмы за убийство соотечественника

Среда, 3 ноября 2021, 10:11

В Эстонии Харьюский уездный суд признал 35-летнего гражданина Украины виновным в убийстве своего соотечественника в Палдиски и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то срок наказания был уменьшен на треть. Теперь он будет составлять почти 7 лет тюремного заключения.

После отбывания наказания украинца депортируют из Эстонии с 10-летним запретом на въезд.

В целом суд назначил гражданину Украины то наказание, на котором настаивала прокурор Наталья Мийлвее.

Решение суда не окончательное и может быть обжаловано в окружном суде.

По версии следствия, 29 марта этого года в квартире одного из домов на улице Рае в Палдиски произошел конфликт между проживавшими в ней украинскими рабочими. Ссоре, завершившейся трагедией, предшествовало совместное распитие алкогольных напитков.

Мужчина во время ссоры ударил ножом своего ровесника, также гражданина Украины, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм.

"Третий мужчина, находившийся в квартире, позвонил по телефону службы экстренной помощи, и сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали нападающего по подозрению в совершении преступления", - отметили в прокуратуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда