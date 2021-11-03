Во Франции вернули требование масок в школах на фоне роста случаев COVID

Франция вновь ввела правила о ношении масок для лица для учеников начальной школы в 39 районах страны, теперь это правило в целом распространяется на 61 департамент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правило начнет действовать в понедельник, когда школы вернутся после каникул. Число случаев заболевания увеличилось с 10 октября, когда всего 17 департаментов превысили порог предупреждения в 50 новых случаев на 100 000 человек.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сказал, что более строгие меры будут введены в школах в некоторых департаментах, где число случаев заболевания превысило 50 на 100 000 человек.

"Со следующей недели… в департаментах, где уровень заболеваемости, к сожалению, стабилизировался и превысил 50 на 100 000 жителей (…), маска снова станет обязательной для детей соответствующих школ", - сказал Атталь.

Для взрослых правила использования масок остаются неизменными - маски являются обязательными для всех видов общественного транспорта и в любом закрытом общественном месте, где не требуются "пропуска здоровья". Это касается в первую очередь магазинов, но маски остаются обязательными на многих рабочих местах.

Несоблюдение правил может привести к штрафу в размере 135 евро.

Напомним, немецкая земля Бавария решила временно возобновить обязательное требование о ношении масок для лица в школах.