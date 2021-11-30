Латвия призвала к постоянному присутствию войск США для сдерживания РФ

Латвии нужно постоянное военное присутствие США, чтобы сдерживать Россию, страна также хочет усилить свою оборону с помощью американских ракет Patriot.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в разговоре с Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Нам нужна дополнительная международная помощь. Мы хотели бы иметь постоянное (военное) присутствие Соединенных Штатов в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона означает в основном переход к таким системам, как Patriot (ракеты "земля-воздух")", - сказал Пабрикс.

"Сдерживание имеет решающее значение", – сказал канадский подполковник Джон Бенсон, командир боевой группы НАТО в Латвии.

Из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, НАТО с июля 2017 года развернула четыре многонациональных боевых группы размером с батальон для защиты Польши и балтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии.

Москва заявляет, что не намерена вторгнуться в страны Балтии или Польшу, и обвиняет НАТО в дестабилизации Европы путем перемещения войск ближе к границам России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "непосредственной угрозы" для Альянса нет.

В мае Россия собрала 100 тыс. военных на границе с Украиной, что является самым большим количеством с момента аннексии Крыма в 2014 году, говорят западные чиновники. В НАТО утверждают, что в этом месяце на украинской границе было еще одно военное наращивание.

Страны Балтии считаются наиболее уязвимым флангом НАТО, поскольку они связаны с основной территорией Североатлантического союза только по сухопутному коридору протяженностью около 60 км между Польшей и Литвой, известным как Сувалкский коридор.

Военные эксперты предупреждают, что Россия из-за Беларуси может захватить этот район, получив сухопутный коридор к своему эксклаву Калининград на Балтийском море.

Американские войска размещены в Германии, но могут не достичь Балтии достаточно быстро в случае такой атаки, считают эксперты.

"В России сейчас наблюдается ревизионизм... с этой точки зрения мы не можем медлить", - сказал Пабрикс, ссылаясь на заявление президента России о том, что он изменил бы распад Советского Союза, если бы имел шанс изменить современную российскую историю.