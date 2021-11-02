В Греции ввели новые ограничения для невакцинированных

Правительство Греции объявило о новых ограничениях для невакцинированных жителей из-за рекордного уровня новых случаев коронавируса.

Об этом пишет Еkathimerini, сообщает "Европейская правда".

Невакцинированные люди должны будут предоставить отрицательный экспресс-тест или ПЦР-тест для входа в банки, государственные учреждения, точки розничной торговли, места развлечений и парикмахерские.

Это положение не распространяется на продуктовые магазины и религиозные помещения.

"Ограничения будут применяться к непривитым, так как они гораздо больше подвержены риску, и должны быть меры для их защиты", - сказал министр здравоохранения Танос Плеврис, добавив, что новые меры вступят в силу 6 ноября.

Согласно новым правилам, все непривитые сотрудники в частном и государственном секторах должны будут сдавать два теста на COVID в неделю (экспресс-тест или ПЦР).

Плеврис также объявил, что меры контроля и штрафы за нарушение правил будут усилены, предупредив, что будет "нулевая терпимость для тех, кто допускает непривитых людей" без тестов в места, на которые распространяются правила.

Владельцам бизнеса грозил штраф в размере 5000 евро и закрытие помещений на 10 дней за нарушение правил.

Согласно последним данным, около 60,5% населения Греции полностью вакцинированы, что меньше, чем в среднем по ЕС (64,7%).

Напомним, за последние 24 часа в Греции зафиксировано 6700 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.