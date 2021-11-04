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Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

Четверг, 4 ноября 2021, 13:58

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат молнупиравир против COVID-19, который можно принимать дома.

Об утверждении препарата сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) в четверг, пишет "Европейская правда".

"Противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир) безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней формой тяжести COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания", - сообщило агентство.

Молнупиравир одобрен для применения у людей с коронавирусом в легкой и средней форме по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

Препарат, разработанный компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp&Dohme (MSD), препятствует репликации вируса. Благодаря поддержанию низкого уровня вируса в организме уменьшается тяжесть заболевания.

На основе данных клинических испытаний удалось выяснить, что препарат наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях инфекции. Поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать дома. Это изменит правила игры для наиболее уязвимых и людей с ослабленным иммунитетом, которые вскоре смогут получить новаторское лечение", – прокомментировал министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Молнупиравир – первый противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЭМА) в конце октября начало ускоренную процедуру изучения этого препарата для лечения COVID-19 у взрослых.

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Великобритания Коронавирус
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