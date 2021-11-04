Кого Украина провозгласила своими стратегическими партнерами?

В начале 2000-х Украина считала своими "стратегическими партнерами" около 40 стран. Проблема в том, что для подавляющего большинства из них "стратегический" статус ничем не подкреплен.

Недавно ситуация изменилась. Стратегия национальной безопасности и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины, принятые за последний год, формально определили перечень стратегических партнеров. Подробнее о них и вообще о том, появилась ли ясность в этом вопросе, читайте в статье кандидата политических наук, главного редактора UA: Ukraine Analytica, директора программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире.

Несмотря на то, что два общегосударственных документа содержат перечень стратегических партнеров, они создали и дополнительные вопросы.

Проблему следует разделить на две части.

Первое – это вопрос критериев, то есть почему мы считаем ту или иную страну стратегическим партнером.

Второе – вопрос категоризации, то есть распределения на типы стратегических партнеров.

Обе стратегии разделяют страны по группам, используя для них несколько разных определений, но ни одна из них не определяет, в чем состоит отличие. Более того, некоторые страны даже в этих двух документах попали в разные категории.

Без максимально четкого определения критериев стратегического партнерства или хотя бы внятного объяснения, чем один тип партнерства отличается от другого, Украине будет трудно не только определить свои приоритеты, но и, что более важно, донести это до наших "стратегических партнеров".

Партнерство – это даже "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств.

Поэтому, прежде всего, важно, чтобы и наши партнеры считали наши отношения стратегическими. И вот с этим с провозглашенными стратегическими партнерами у Украины, к сожалению, не всегда складывается.

Детальнее о странах, которые Украина считает своими стратегическими партнерами, читайте в материале Анны Шелест Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире.