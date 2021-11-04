Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба приветствовал флагман 6-го флота США в Черном море: дополнительные 18 400 тонн дипломатии

Четверг, 4 ноября 2021, 18:59

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Об этом он написал в Twitter, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США, сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – написал Кулеба.

Американский корабль USS Mount Whitney 4 ноября вошел в воды Черного моря. На корабле осуществляют управление и руководство действиями военно-морских сил США.

Кроме того, он оснащен многими приборами радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

Минобороны РФ заявило, что отслеживает маневры корабля в Черном море.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Кулеба
powered by lun.ua

Статьи

Управлять, как в Европе: о каких принципах нужно помнить лидерам украинских общин

Управление общиной отличается от бизнеса, но есть и сходства. Глава общины должен применять принципы эффективного управления.
4 ноября 2021 — Дзмитрий Корбут, для Европейской правды

Партнерство без правил: как Украина определила своих главных союзников в мире

Партнерство – это "больше чем танго", оно требует участия двух или как минимум двух государств. В Украине это происходит не всегда (укр.)
4 ноября 2021 — Анна Шелест, для Европейской правды

Спасти планету: что готова делать Украина, чтобы остановить климатические изменения

Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и относительно экологических сделок, и не касающихся окружающей среды.
4 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда