Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Румыния обратилась к Украине с просьбой признать, что молдавского языка не существует, согласно декларации о независимости Молдовы от Советского Союза, указывающей, что государственным языком является румынский.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии по итогам встречи госсекретаря Дан Некулаэску с заместителем главы Офиса президента Украины Игорем Жовквой, сообщает "Европейская правда".

Некулаэску отметил важность обеспечения условий для полноценного функционирования румынско-украинской смешанной межправительственной комиссии по вопросам защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, до назначения нового сопредседателя с украинской стороной.

"Госсекретарь Дан Некулаэску повторил в этом контексте уже направленный украинской стороне запрос относительно официального признания отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте Офиса президента в сообщении о встрече отсутствует упоминание о просьбе румынской стороны.

Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, определяла, что государственным языком в Молдове является румынский.

Однако Украина руководствуется Конституцией Молдовы, которая в статье 13 определяет "молдавский язык" как национальный язык страны. Статья была введена в 1994 году пророссийскими Аграрной партией и Социалистической партией.

В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции.