Болгария получила значительную скидку от "Газпрома" перед выборами

В ноябре Болгария получила необычную ценовую скидку от "Газпрома" – вместо подорожания на 32%, как прогнозировала болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз", цена на газ была снижена.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В ноябре цена болгарского газа составляет 46,5 евро/МВт-ч, что почти вдвое меньше, чем тарифы европейских газовых хабов.

Это произошло благодаря дополнительным объемам природного газа, которые предоставляет "Газпром экспорт" по более низкой цене, пояснил глава болгарского энергетического регулятора Иван Иванов.

"С "Газпромом" согласованы дополнительные объемы по значительно более низкой цене, поэтому реальное снижение составляет 33% по сравнению с ценой, которую раньше запрашивал "Булгаргаз", — сказал Иванов.

Директор "Булгаргаза" Николай Павлов не захотел говорить, сколько дополнительно предоставлено газа и по какой цене, поскольку это коммерческая тайна. По его словам, эти объемы были доставлены после разрешения споров с россиянами.

Павлов объяснил, что это разовые закупки, на которые регулятор решил отразить цены в ноябре.

Скидка от "Газпрома" пришла в очень благоприятное время для временного правительства и президента Румена Радева, которого постоянно критиковали бывший премьер-министр Бойко Борисов и его партия ГЕРБ, в том числе из-за энергетического кризиса.

14 ноября болгары будут голосовать и за президента, и за парламент, а Радев является фаворитом на второй срок.

Россия надеется, что следующее правительство Болгарии подпишет новое долгосрочное соглашение с "Газпромом" по примеру Венгрии. "Газпром" поставляет около 70% газа в Болгарию.

Энергетический регулятор говорит, что снижение цены на газ сэкономит потребителям 40 миллионов долларов. В декабре ожидается, что цены на газ в Болгарии также упадут ниже 46 евро.