Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Россия просто добивает Нормандский формат": Кулеба о публикации писем Франции и Германии

Четверг, 18 ноября 2021, 11:27

Обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по поводу Нормандского формата очевидно имеет цель "добить" Нормандский формат, но Украина будет работать над тем, чтобы сохранить его, а такие действия России только подрывают доверие к ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что хотел бы пошутить на этот счет, но "ничего хорошего в этом нет".

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИД РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

О том, что это значит для Украины – смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нормандский формат Кулеба
powered by lun.ua

Статьи

Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хотя и только на один день. И это напрямую повлияет на будущее региона.
18 ноября 2021 — Юрий Панченко, Ереван, Европейская правда

Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента

Белый дом сталкивается с волной негативного отношения к себе. Даже в кругу его однопартийцев и сторонников есть заметная нехватка энтузиазма...
18 ноября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации

Верховная рада готовится сделать шаг к реанимации подзабытого конфликта с ЕС. Но есть простой путь избежать катастрофы (укр.)
17 ноября 2021 — Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда