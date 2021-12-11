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США выделят $20 млн для усиления северной и восточной границ Украины

Суббота, 11 декабря 2021, 13:18

Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по укреплению участков северной и восточной границ Украины с финансовой поддержкой Вашингтона в $20 млн.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в Черкасской области был подписан План совместных действий между Госпогранслужбой Украины и посольством США в Украине", - проинформировала служба в пятницу.

Проект стартует с января следующего года, общая сумма помощи – $20 млн.

Проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не видит, чтобы следствием переговоров президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным стало немедленное понижение напряженности на границе.

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном членстве Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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