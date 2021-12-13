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ЕС утвердил санкции против российской ЧВК "Вагнер"

Понедельник, 13 декабря 2021, 11:39

Совет ЕС утвердил санкции против членов частной военной компании "Вагнера", а также против трех связанных с ней компаний.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня", - написал он.

Ранее он сообщал, что санкции будут направлены против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу для возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Впоследствии Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушением прав человека частной военной компанией "Вагнера", обвинив Россию.

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