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ЄС затвердив санкції проти російської ПВК "Вагнер"

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:39

Рада ЄС затвердила санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера", а також трьох пов’язаних із нею компаній.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Затверджені санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичних компанії і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні", - написав він.

Раніше журналіст повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією "Вагнера", звинувативши Росію.

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