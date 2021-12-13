Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России

Министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Об этом на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудили Украину и наращивание России на ее границах. Евросоюз остается объединенным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Все министры были очень четкими сегодня: любая агрессия против украинцев столкнется с политическими последствиями и с большой экономической ценой для России" , – сказал Боррель.

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Он сообщил, что ЕС находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и единомышленниками по этому вопросу.

"Вчера на встрече G7 мы говорили об этом. Эта тема остается высоко в повестке дня", - добавил он, напомнив, что лидеры ЕС обсудят эту тему на своем саммите в четверг.

Напомним, в выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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