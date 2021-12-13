Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:50

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первом телефонном разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил важность Нормандского формата и позицию сторон по "Северному потоку-2".

Об этом сообщила пресс-служба МИД в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

Кулеба подтвердил приверженность Украины политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Убеждены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит достичь дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Читайте также
Украина заявила о блокировании Германией поставок части оружия через НАТО

Министр подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров.

Он также приветствовал поддержку Украины со стороны других партнеров в контексте активизации процесса мирного урегулирования, подчеркнув неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

Бербок, по словам МИД, заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она выразила готовность к совместной работе по сдвигу с места переговоров в Нормандском формате.

Кулеба поблагодарил Бербок за четкую позицию по "Северному потоку-2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Читайте также
Глава МИД Германии не видит оснований для запуска "Северного потока-2"

Они также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Напомним, в воскресенье вечером глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

Ранее во время первого визита в Брюссель на новой должности Бербок отметила солидарность ЕС с Украиной.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба МИД Германия
powered by lun.ua

Статьи

Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Пересмотр границ на Балканах вряд ли будет бескровным. Однако предотвратить такой сценарий становится все сложнее. Особенно после демарша Республики Сербской (укр.)
13 декабря 2021 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко

Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу

Никакое "ощущение доверия" в отношениях Зеленского и Байдена не гарантирует, что в Вашингтоне не будут решать конфликт за счет Украины... (укр.)
13 декабря 2021 — Мария Золкина, Петр Бурковский, фонд "Деминициативы"

Климатический вызов для Украины: какие выводы следует сделать из саммита в Глазго

Если Украина не адаптируется к климатическим изменениям в мировой экономике, то окажется на ее задворках, в лучшем случае – будет сырьевым придатком (укр.)
13 декабря 2021 — Дмитрий Лось, UBTA