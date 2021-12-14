Почему у Украины есть все шансы усилить свое "зеленое" лидерство в регионе

Прошло два года с момента провозглашения ЕС своей новой политики в сфере экологии – Европейского зеленого курса (ЕЗК).

Европейский Союз активно двигается в направлении достижения климатической нейтральности к 2050 году. Украине тоже придется приобщиться к реализации этой амбициозной цели. Альтернативой может стать только потеря рынка Евросоюза.

О том, каковы основные достижения зеленой трансформации Украины в 2021 году и что делать дальше, читайте в статье председателя правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Наталии Андрусевич Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС.

Сразу после провозглашения ЕЗК Евросоюз начал активное выполнение Дорожной карты. В настоящее время большинство документов, предусмотренных в 2019 году, уже принято.

Среди важных стратегических документов 2021 года можно отметить новые торговую и лесную стратегии, стратегию по почвам, с адаптацией к изменению климата, планы действий по развитию органического производства и нулевого загрязнения и т.д.

Поскольку центральным и сквозным элементом Европейского зеленого курса является достижение климатически нейтральной Европы к 2050 году, больше всего работы было проведено по климатической политике и законодательству.

В этом контексте необходимо упомянуть о принятии Европейского климатического закона и Коммюнике по внедрению Европейского зеленого курса (Fit for 55). Европейский климатический закон установил промежуточную цель по сокращению нетто-выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году от уровня 1990 года.

Начиная с 2023 года, каждые пять лет Европейская комиссия должна оценивать прогресс в достижении целей по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.

2021 год с точки зрения участия Украины в Европейском зеленом курсе можно охарактеризовать как переход от громких деклараций к более прагматичным подходам и выбору нескольких направлений будущего сотрудничества между Украиной и ЕС в рамках ЕЗК.

В феврале этого года было определено несколько сфер общего интереса в рамках Европейского зеленого курса, а именно: энергоэффективность, водород, угольные регионы в состоянии перехода, промышленные альянсы и архитектура климатического управления.

В 2021 году в Украине приняли Концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов, Стратегию по экологической безопасности и адаптации к изменению климата в 2030 году, Национальную экономическую стратегию в 2030 году. Все эти стратегические документы пытались учесть последние тенденции ЕЗК.

Можно отметить ряд прогрессивных шагов в контексте изменения климата. В частности, с января 2021 года начала работать система мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов в промышленности. Был принят новый амбициозный национально определенный вклад в Парижское соглашение.

Также Украина присоединилась к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана, Альянсу по прекращению использования угля при производстве электрической энергии, Декларации лидеров Глазго об устойчивом лесо- и землепользовании.

Больше о партнерстве между Украиной и ЕС в рамках Европейского зеленого курса читайте в материале Наталии Андрусевич Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС.