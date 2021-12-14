"Венецианка" и БДИПЧ/ОБСЕ оценили проект о возможности непроведения выборов на отдельных территориях Украины

Венецианская комиссия совместно с БДИПЧ/ОБСЕ подготовила и обнародовала экспертное заключение относительно соответствия законопроекта о возможности непроведения выборов и референдумов на отдельных территориях Украины нормам и стандартам Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившаяся с текстом выводов.

Речь о проекте закона "Об усовершенствовании процедуры установления невозможности проведения общегосударственных и местных выборов, всеукраинского и местного референдумов на отдельных территориях и избирательных участках".

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Оценить законопроект 24 сентября попросил Андрей Клочко, глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В целом эксперты назвали положительным подход законопроекта, направленный на расширение правовой базы, чтобы включить в нее выборы на национальном уровне в дополнение к местному уровню, а также референдумы, и таким образом стремиться создать всеобъемлющую и последовательную правовую базу.

Они подчеркнули, что предложенная нормативно-правовая база позволяет принять решение не проводить местные или национальные выборы или референдумы на определенных территориях, где в частности были созданы гражданско-военные администрации. При этом эксперты подчеркнули, что право на участие в всеобщих, свободных и справедливых выборах является одним из важнейших политических прав человека.

По мнению Венецианской комиссии и БДИПЧ, государство вправе принимать решение о временном приостановлении проведения выборов по соображениям безопасности. Однако продолжительная остановка или отмена выборов или голосования на определенных территориях может привести к необоснованному нарушению права голоса и права быть избранным.

"В любом случае, будь то отмена или временная приостановка выборов/голосования, соответствующая правовая база должна сохранять всеобъемлющие принципы верховенства права и соответствовать критериям пропорциональности и беспристрастности.

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Необходимо четко отметить, что защита избирательных прав имеет первостепенное значение, и что в принципе выборы/референдумы должны проводиться на всех рассматриваемых территориях, как и в других частях страны; любые исключения из этого принципа должны быть хорошо обоснованы и подлежать эффективному надзору.

Проект поправок необходимо доработать для соответствия этим требованиям", - заявили в "Венецианке".

Эксперты подчеркнули, что предлагаемые поправки имеют некоторые положительные черты, они также содержат положения, отклоняющиеся от международных стандартов и поднимающие возможные вопросы конституционности.

Кроме того, некоторые пробелы и неясности в предложенных положениях могут подорвать правовую определенность и согласованность правовой базы.

"Необходимо привести проект поправок в соответствие с международными стандартами, чтобы устранить недостатки, выявленные на предыдущих выборах, и создать последовательный и всеобъемлющий правовой механизм, сохранивший независимость и объективность ключевых решений, связанных с выборами", - говорится в выводах.

Эти выводы были приняты Венецианской комиссией на ее 129-м пленарном заседании 10-11 декабря.

Напомним, во время кампании местных выборов 2020 года в 18 территориальных общинах на Донбассе, граничащих с линией разграничения, не были проведены местные выборы.