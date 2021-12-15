Кредобанк запустил скорые трансграничные переводы из Польши в Украину (укр)

Кредобанк впровадив інноваційну послугу – швидкі перекази з Польщі в Україну на рахунок у Кредобанку. Тривалість переказу – від 15 хвилин в залежності від способу та часу відправки переказу, вартість – від 0 злотих.

Переказ у польських злотих на рахунок, відкритий у Кредобанку, можна зробити за допомогою унікального ідентифікатора в форматі IBAN, який можна отримати у мобільному додатку, контакт-центрі чи відділенні Кредобанку.

Відправниками переказів можуть бути, як сам одержувач, так і будь-яка особа, якій відомо унікальний ідентифікатор отримувача переказу. Переказати кошти можна з рахунку PKO Bank Polski за допомогою онлайн-додатків іРКО чи ІКО або ж з рахунку інших польських банків, а також через будь-яке відділення чи агентську точку банку PKO Bank Polski або Poczta Polska.

Для переказу через онлайн-сервіс (застосунок IKO/iPKO від PKO Bank Polski або інші онлайн-банкінги) відправнику потрібен лише унікальний ідентифікатор. Окрім того, важливо при виконанні переказів ретельно перевіряти на повноту та правильність написання прізвища, ім’я та адреси проживання відправника, а також на правильність написання унікального ідентифікатора.

"Це справжня революція, це справжній транскордонний рахунок. Умова лише одна – бути клієнтом Кредобанку. Відтепер не потрібно турбуватися про те, як відкрити рахунок у польському банку, скільки коштуватиме грошовий переказ в Україну. Не слід хвилюватися про те, як наші близькі отримають кошти. Достатньо лише створити для них додаткову картку або переказати кошти на їхній рахунок в польських злотих у Кредобанку." – говорить перший заступник Голова Правління АТ "Кредобанк" Войцєх Тарасюк.

Клієнти можуть конвертувати польський злотий в онлайн-обмінному пункті Кредобанку за найвигіднішим курсом в гривню або в будь-яку іншу валюту і без жодних комісій отримати у касі Кредобанку конвертовані кошти. За допомогою однієї з карток – у гривнях або в польських злотих – клієнти можуть здійснювати безготівкові платежі в магазинах або знімати кошти в банкоматах.

Гривневою карткою слід користуватися в Україні, а картою в польських злотих – у Польщі. Зняття коштів у банкоматах України та банкоматах PKO Bank Polski – безкоштовне відповідно до умов тарифного пакету.

Детальніше про тарифи на перекази можна дізнатися тут.

Довідка:

Кредобанк заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до банків іноземних банківських груп та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи. Домінуючий підрозділ групи – найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, найстійкіший з 48 банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (листопад 2018 р.).

Кредобанк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу України. Банк активно кредитує роздрібних клієнтів та малий і середній бізнес, пропонуючи низку спеціальних програм із мінімальними відсотками. Банк має кредитний рейтинг за національною шкалою на найвищому рівні uaAAA зі стабільним прогнозом та короткостроковий кредитний рейтинг банку на найвищому рівні uaK1 від агентств "Стандарт-Рейтинг" та "Експерт-Рейтинг".