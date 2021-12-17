Из-за новых требований Польши на украинской границе скопилось 500 грузовиков

На автомобильных пунктах пропуска Украины с Польшей скопилось до 500 грузовиков из-за новых карантинных ограничений с польской стороны.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем, пишет "Европейская правда".

По его словам, за последние двое суток на автомобильных пунктах пропуска с Польшей произошел транспортный коллапс.

В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа, отметил замминистра.

По его словам, решение было введено без предупреждения, поэтому возле КПП выискивались очереди длиной в несколько километров.

На пунктах пропуска Ягодин транспортный поток упал на 400%, в Краковце 70% всего грузового транспорта развернули.

"У пунктов пропуска уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков", - сообщил Найем.

В то же время он проинформировал, что Волынская государственная администрация, областной совет и местные работники пограничной и таможенной службы очень оперативно отреагировали на ситуацию и сделали все возможное, чтобы защитить перевозчиков.

В первые 12 часов на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, к которым присоединились также частные структуры, помогающие с оперативным проведением тестов. Пограничная и таможенная службы увеличили количество инспекторов, максимально ускоривших таможенное оформление.

Найем выразил надежду, что в ближайшее время правительство Польши внесет изменения в соответствующие постановления и исключит из перечня водителей грузовых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Украина может обратиться в арбитраж с жалобой на Польшу в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозку польской стороной.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.