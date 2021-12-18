Российский ультиматум НАТО: почему Кремль делает компромисс невозможным

В пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. Обязательство не предлагать членство Украине оказалось лишь маленькой составляющей пакета российских желаний.

В США и самом Альянсе уже ответили России, выставив встречные условия для диалога.

О том, чего именно требует Россия, зачем это всё и каковы последствия для Украины читайте в интересной статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

В Кремле предложили Штатам сразу два проекта договоров. Один из них – двусторонний США-РФ; второй – многосторонний, который по требованию Кремля должны подписать все члены Альянса. Причем основные требования прописаны именно в многостороннем проекте, в то время как в "штатовском" продублирована часть из них и прописаны объяснения, что Россия все это делает, "пытаясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта (между США и РФ), и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия". Некий шантаж, замаскированный под благие намерения.

Условия, предложенные Россией НАТО, нереальны. Например, о том, что США и Западная Европа должны вывести войска из территории восточных членов НАТО и иметь право перемещать туда военные мощности только с согласия РФ. То есть, в сущности, Россия предложила лишить субъектности в НАТО его восточных союзников. Очевидно, что Кремль всунул в проекты договоренностей все свои "хотелки".

В обмен на этот набор уступок Североатлантическому союзу Россия обязуется не считать НАТО противником. Все, больше ничего!

В международной политике – особенно между ожесточенными противниками – есть практика, когда первые переговорные предложения нереальны. Подобные нереалистичные проекты подчас, после нескольких (иногда даже десятков) раундов переговоров, существенно изменяются, сбалансируются и доходят до подписания.

Однако Кремль сделал все, чтобы переговоров вообще не было.

Иногда (хотя и редко) проекты могут через некоторое время "слить" в прессу, что обычно свидетельствует о кризисе переговоров и невозможности или нежелании договариваться дальше. Но делать это еще до первого раунда и к тому же обнародовать их на собственном сайте МИД – это просто нонсенс.

Почему Россия, очевидно, взяла курс на изоляцию и решится ли Кремль на новую военную кампанию читайте в материале Сергея Сидоренко Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО хорошая новость для Украины.