Польша внесла изменения в порядок въезда из-за пределов ЕС

Польское правительство приняло по изменению в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Государственной пограничной службы на странице Facebook.

В частности, была дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.

К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

Как сообщалось, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).

При пересечении границы лица должны предоставить представителям Пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделано.

Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.