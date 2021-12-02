ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороноспособности

Евросоюз в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороноспособности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, соответствующее сообщение разместил также Совет ЕС.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных способностей в рамках нового Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба, добавив, что украинские дипломаты долго работали над этим.

Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

В сообщении Совета ЕС детализируют, что средства предоставляются на медицинские нужды военных, в том числе полевых госпиталей, а также меры по разминированию, мобильности, логистике и кибербезопасности. Предусматривается предоставление в общей сложности 31 млн евро в течение периода 36 месяцев.

"Эта помощь улучшит общую устойчивость Украины и поможет усилить возможности Вооруженных сил Украины, в том числе их способность помогать гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций", - отмечают в нем.

Кроме Украины, помощь предусмотрели также для Грузии в размере 12,75 млн евро, Молдовы в размере 7 млн ​​евро и Мали. Ранее анонсировали выделение средств в поддержку Боснии и Герцеговины, Африканского Союза и Мозамбика.

Европейский фонд обеспечения мира (European Peace Facility) создали в начале 2021 года как финансовый инструмент, покрывающий все внешние действия, имеющие военные или оборонные аспекты, с целью предотвращения конфликтов, поддержания мира и усиления международной безопасности и стабильности.

Бюджет фонда (отдельного от бюджета ЕС) на 2021-2027 годы составит около 5 млрд евро и будет наполняться вкладами стран-членов ЕС.