Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и увеличится в СНГ, Китае, других странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной степени опрокидываем на другие участки работы, другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ мы укрепляем ряд посольств и страны далекой дуги", - сказал Макей.

По его словам, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в странах, которые для Минска являются стратегически важными партнерами, например, в Китае, Индии.

"Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются платежеспособными и где востребована наша продукция", - отметил министр.

"На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление. Это тоже накладывает отпечаток на деятельность Министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается, прежде всего, Западной Европы. В то же время возникла необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", – сказал он.

Напомним, подконтрольный Александру Лукашенко Конституционный суд Беларуси 15 декабря дал оценку санкциям Запада в отношении Беларуси, объявив, что они являются "нарушением международного права".