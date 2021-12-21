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США и Британия направили в Украину экспертов для подготовки к кибернападению РФ - NYT

Вторник, 21 декабря 2021, 09:25

Соединенные Штаты и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне, надеясь лучше подготовить страну к противостоянию следующему шагу президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

В некотором смысле российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, хотя до последнего времени она разворачивалась на низком уровне, говорят американские чиновники.

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В то же время, они отмечают, что за последний месяц эти действия активизировались, даже если внимание общественности было сосредоточено в основном на наращивании войск.

"Это широкомасштабная кампания, направленная на многочисленные украинские государственные учреждения, включая органы внутренних дел - национальную полицию - и их коммунальные предприятия", - прокомментировал Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности и глава исследовательской группы в Вашингтоне Silverado Policy Accelerator.

Американские чиновники отказались описывать киберкоманды, направленные в Украину. В своем заявлении администрация Байдена лишь заявляла, что "мы долгое время поддерживали усилия Украины укрепить киберзащиту и повысить ее киберустойчивость".

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Пресс-секретарь британского правительства заявила, что помощь, оказываемая Британией и ее союзниками, носила оборонительный характер.

Хотя ни одно из правительств не предоставило подробностей, чиновники отметили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность большего развертывания, включая ресурсы киберкомандования США.

Американские представители заявляют, что находятся в состоянии повышенной готовности в связи с приближающимися рождественскими праздниками. Они полагают. если Россия действительно совершит кибератаку, "либо как самостоятельное действие, либо как предсказатель физической атаки", то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января, сообщают источники, обладающие разведданными.

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США Великобритания кибербезопасность
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