Торговля между Украиной и Польшей в этом году превысит рекордные $10 миллиардов

По результатам 2021 года объем торговли между Украиной и Польшей впервые пересечет рекордную отметку в 10 миллиардов долларов.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" рассказал руководитель отдела по экономическим вопросам посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий, пишет "Европейская правда".

"Торговля Украины с Польшей не только вышла на доковидный уровень, но и будет иметь рекордные показатели. По результатам этого года двусторонняя торговля товарами превысит $10 млрд, а вместе с услугами этот показатель достигнет отметки в $11 млрд", - подчеркнул Баранецкий.

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По его словам, впервые после вступления Польши в ЕС в 2004 году для Украины сформировалось положительное сальдо в торговле с этой страной.

Таким образом, в 2021 году Польша уверенно закрепилась на позиции второго крупнейшего торгового партнера и экспортного рынка Украины, уступая только Китаю.

Она также вошла в ТОП-5 импортеров украинской аграрной продукции.

В общем объеме доля сельскохозяйственной продукции сейчас приближается к $2 млрд. При этом баланс в этом секторе практически равный.

Баранецкий также сообщил, что в этом году объем польских инвестиций в Украине впервые превысил $1 млрд, причем уже в первом полугодии.

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В то же время, растут украинские инвестиции в польскую экономику. В частности, количество польских фирм с украинскими учредителями, совладельцами и капиталом летом этого года превысило 20 тысяч и приближается к 25% от общего числа компаний с иностранным капиталом в Польше.

Советник посольства Украины выразил убеждение, что по результатам этого года их количество составит 22-23 тысячи.

Как сообщалось, количество граждан Украины, имеющих действующее вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.