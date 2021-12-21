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Укр / Рус

Зеленский требует от послов забыть фразу "это невозможно" и стремится к региональному лидерству

Вторник, 21 декабря 2021, 11:42

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська дипломатія має позбутися "комплексу бідного родича" та відчувати себе регіональним лідером.

Про це він заявив, відкриваючи загальну нараду послів у державній резиденції "Синьогора".

На думку президента, це буде можливо зробити, якщо дипломати міркуватимуть амбітно. "Потрібна амбітність думок, ідей. Треба позбутися негативного мислення", - закликав він.

Президент, що на початку своєї промови попередив дипломатів про те, що його виступ буде не стандартним та не дипломатичним, закликав послів "позбутися фраз на кшталт "це неможливо", "це не для нас", і тим більше "це не нашого рівня" тощо".

Він також наголосив, що Україна має бути регіональним лідером.

"Не бідний родич, який щось там у когось просить, не "шоста зліва третій ряд" (на груповому фото), а драйвер процесів", - вважає він.

Раніше президент заявив послам, що Україна має дійти вступу до ЄС та НАТО. Детальніше – у  повідомленні  "Не будемо чекати 30-50 років": Зеленський хоче чіткої перспективи у НАТО в 2022 році.

Дивіться також відео Європейської правди.

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Зеленский МИД
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