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Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии атомных электростанций в 2025 году

Четверг, 23 декабря 2021, 13:44

Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии существующих атомных электростанций в 2025 году, при этом инвестиции в будущие технологии ядерной энергетики будут сохранены.

О договоренности в четверг сообщили общественные вещатели страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Семипартийная коалиция неделями спорила на эту тему.

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Зеленые настаивали на соблюдении закона 2003 года о выходе из ядерной энергетики, а франкоязычные либералы выступали за то, чтобы два новейших реактора оставались работать.

Две атомные электростанции Бельгии, в общей сложности с семью реакторами, управляются французским предприятием Engie.

После ночных переговоров основная группа министров достигла компромисса, согласно которому последняя существующая атомная электростанция будет закрыта в 2025 году.

Однако Бельгия инвестирует 100 миллионов евро в исследование будущей ядерной энергетики с акцентом на меньшие модульные реакторы.

Бельгии все еще нужно определить, как компенсировать дефицит энергии с возможностью использования газовых установок. Решение об этом может быть принято только до марта.

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Бельгия Энергетика
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