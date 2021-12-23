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В Беларуси "Радио Свобода" объявили "экстремистским формированием"

Четверг, 23 декабря 2021, 14:53

Министерство внутренних дел Беларуси 23 декабря 2021 года объявило "группу граждан, которые объединились через интернет-ресурсы "Радио Свобода", "экстремистским формированием".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

"Экстремистскими" объявили также материалы, которые издание распространяет в своем телеграм-канале и на Youtube.

Подписчики "Радио Свобода" отреагировали с юмором, размещая комментарии наподобие "Приветствуем в клубе", "Хороший мотиватор подписаться", "Наконец-то официальное признание", "В наше время это знак качества", "С почином", "Читали и будем читать".

В списке "экстремистских" - уже ряд неподконтрольных режиму Лукашенко СМИ, в том числе "Белсат", "БелаПАН", Tut.by и созданный командой разгромленного издания Zerkalo.io.

Ряд журналистов "Радио Свобода" за последние полтора года подверглись преследованиям. Задержанный еще 25 июня 2020 года Игорь Лосик недавно приговорен к 15 годам лишения свободы.

16 июля 2021 года силовики ворвались в офис редакции в Минске и нескольких журналистов и конфисковали технику, журналистов 10 дней держали под арестом.

25 ноября был задержан фрилансер "Радио Свобода" в Беларуси Андрей Кузьнечик, через его телефон силовики на несколько минут имели доступ к телеграм-каналу издания. Журналиста обвинили в "мелком хулиганстве" и на 10 дней взяли под арест. 23 января стало известно, что против него возбуждено дело, статья обвинений неизвестна.

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