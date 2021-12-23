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Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии зафиксировали первую смерть из-за штамма "Омикрон"

Четверг, 23 декабря 2021, 15:43

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о первой в Германии смерти после заражения вариантом "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Zeit.

Сообщается, что умерший принадлежал к возрастной группе от 60 до 79 лет. Больше о нем ничего не известно.

По данным RKI, в Германии 3198 случаев коронавируса приходится на вариант "Омикрон". Это на 25% больше по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщалось, в связи со стремительным распространением варианта коронавируса "Омикрон" канцлер Германии Олаф Шольц не исключает введения в стране нового локдауна.

На совещании с Шольцем во вторник, 21 декабря, премьер-министры федеральных земель снова договорились о введении в стране более строгих ограничительных мер в связи со скорым распространением нового штамма. Согласно принятому решению, начиная с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до десяти человек, прошедших полную вакцинацию или переболевших ковидом. Клубы и дискотеки будут закрыты. Большие культурные и спортивные мероприятия можно проводить, но без зрителей.

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Германия
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