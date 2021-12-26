Почему новый указ президента относительно заявлений от имени страны нерабочий и вредный

Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по усовершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений".

Почему благие намерения вылились в юридически бессмысленный указ, только добавляющий рисков и проблем, вплоть до угрозы диктатуры, читайте в замечательной аналитической статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД высшую власть и почему это не будет работать.

В указе отмечено, что "...с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины".

Здесь речь идет не о любых заявлениях или комментариях, а о официально выражающих позицию государства. Круг лиц, которые могут их давать, действительно должен быть ограничен. Во всем мире предусмотрен особый статус президента, премьера и главы МИД – по Венской конвенции о международных договорах только эти три человека (или приравненные к ним) действуют от имени государства без дополнительных разрешений.

Более того, в Украине еще с 1996 года действует указ с созвучной нормой – до сих пор никто не считал, что это запрещает кому-то комментировать международные дела! Так что ограничений свободы слова здесь точно нет, по этому поводу можно быть спокойным.

Впрочем, в этой норме есть другая проблема. Авторы указа президента забыли добавить к ней приписку, что другие лица тоже могут делать официальные заявления от имени Украины по поручению президента, премьера или министра. В старом указе это исключение было там, где и полагается, а теперь его перенесли в другой пункт.

И это создало совершенно невероятную ситуацию, которой нет нигде в мире: официально говорить от имени государства не может ни один из дипломатов, кроме министра. Многочисленные комментарии спикера МИД отныне становятся незаконными. Или другой пример: на еженедельном заседании ОБСЕ, где наш посол должен выступать от имени государства, по новому указу президента он не имеет права делать официальные заявления.

Нонсенс? Да. И, конечно, эта норма не будет работать, на нее будут просто закрывать глаза.

Но это не самая большая проблема указа Зеленского.

Кроме того, теперь представители любых органов исполнительной власти должны брать у МИД разрешение (согласовывать) "проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мер, связанных с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений, с участием представителей иностранных государств" , международных организаций, представителей аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций, представителей иностранных предприятий и организаций". Жирным шрифтом выделено то, что до сих пор не нуждалось в согласовании.

МИД и президент явно переусердствовали, расширяя свои полномочия.

До сих пор украинская нормативная база требовала согласования с МИДом международной деятельности только для органов исполнительной власти. В новом указе это изменилось – требования согласования не только увеличили, но распространили на любые "государственные органы".

Все они по указу Зеленского становятся подчиненными МИДу в своих международных контактах, если те "связаны с реализацией государственной политики в сфере внешних сношений".

Подробный анализ указа президента - в материале Сергея Сидоренко Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИДу высшую власть и почему это не заработает.