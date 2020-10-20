Глава МВД Франции хочет закрытия мечети, глава которой осуждал убитого чеченцем учителя
Министр внутренних дел Франции объявил, что требует временного закрытия мечети, имам которой осудил действия учителя, который на уроке свободы слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда и был после этого убит экстремистом.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом Жераль Дарманен объявил в телеэфире 19 октября.
Речь идет о руководителе мечети в городе Пантен в Сен-Сан-Дени, неподалеку от Парижа.
"После этого ужасного убийства мы должны делать выводы... Я попросил префекта Сен-Сан-Дени закрыть мечеть в Пантене, потому что ее руководитель обнародовал сообщение, в котором говорит, что учителю следовало бы пригрозить, и указал адрес колледжа. Сегодня вечером префект подпишет указ о запрете. Если судебная власть подтвердит его, мечеть прекратит работу на 6 месяцев", - рассказал Жераль Дарманен.
Руководитель мечети обнародовал видео, о котором говорит глава МВД, на своей Facebook-странице.
Накануне Жераль Дарманен сказал, что собирается инициировать роспуск общественных организаций исламского толка, деятельность которых выглядит как "враждебная Республике".
Президент Эммануэль Макрон обратился в МВД с просьбой составить список организаций, которые позиционируют свою деятельность как антиисламофобскую, и провести по всем надлежащую проверку.
Напомним, в пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.
Он оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападавший не был студентом колледжа.
В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.